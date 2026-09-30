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Steekincidenten Arnhem: meerdere gewonden op drie plekken

Steekincidenten Arnhem: meerdere gewonden op drie plekken

Crime

Vandaag, 06:35

Bij meerdere steekincidenten in het centrum van Arnhem zijn dinsdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Kort na 21.30 uur kwamen meldingen binnen van incidenten op drie verschillende plekken in de binnenstad.

Het gaat om het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. De politie bevestigt dat er meerdere gewonden zijn, maar wil verder nog geen informatie geven over de situatie.

Mogelijk grote ruzie

Volgens De Gelderlander ging aan de steekincidenten een grote ruzie vooraf. Of de incidenten op de drie locaties allemaal met elkaar te maken hebben, is niet bekendgemaakt.

De politie kwam met veel voertuigen naar het centrum. Volgens de regionale krant liepen veel agenten in kogelwerende vesten.

Zeker drie aanhoudingen

Volgens De Gelderlander zijn zeker drie mensen aangehouden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Over de identiteit en toestand van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.

Door ANP
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