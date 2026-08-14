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Man gewond na steekpartij in woning in Oosterhout

Man gewond na steekpartij in woning in Oosterhout

Crime

Vandaag, 06:40

In een woning aan de Mercurius in het Noord-Brabantse Oosterhout heeft een steekincident plaatsgevonden. In de nacht van donderdag op vrijdag troffen politieagenten een gewonde man aan in de woning. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar verder is niets bekend over de ernst van zijn verwondingen.

Mogelijk vond er een ruzie plaats in de woning. De verdachte was niet meer in de woning toen de politie ter plaatse kwam. In de omgeving van de Mercurius wordt naar de verdachte gezocht.

Door ANP
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