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Station Harderwijk ontruimd om verdacht pakketje in trein

Crime

Vandaag, 13:10

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Station Harderwijk is zaterdag rond het middaguur ontruimd nadat in een trein een mogelijk verdacht pakketje was gevonden. Dat meldt de politie. Het treinverkeer van en naar Harderwijk lag daardoor een tijd stil.

De melding kwam iets voor 12.00 uur binnen. De trein werd daarop stilgezet op het station. Alle passagiers moesten de trein verlaten en de omgeving van het station was uit voorzorg binnen een straal van 100 meter afgezet.

Geen verdacht pakket

Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) heeft de trein gecontroleerd en geen verdacht pakket aangetroffen. Er is geen sprake meer van een gevaarlijke situatie, aldus de politie. Het treinverkeer werd vanaf 13.30 uur weer opgestart.

Door Redactie Hart van Nederland
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