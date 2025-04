Speelgoedstichting gebroken na oplichting, maar donaties stromen inmiddels binnen

Een nachtmerrie voor Stichting Pompidom SpeelGOED in Deurne: al hun spaargeld is verdwenen na een telefoontje van iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Net na de succesvolle inzamelactie op zaterdag 14 april, waarbij ze 15 ton ijzer ophaalden, sloeg het noodlot toe. Van de 15.000 euro op hun rekening is nog maar 88 euro en 62 cent over. "Onbegrijpelijk wat er is gebeurd", zegt voorzitter Charles Engelen tegen Hart van Nederland.

Ook Gabrielle en Nico uit het Gelderse Heteren werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Hun verhaal zie je in de video bovenaan.

De vrijwilligers van stichting Pompidom SpeelGOED kunnen het nog niet geloven. Al het geld, dat gebruikt wordt om kinderen die in armoede leven speelgoed te geven, is weg. "Je wordt helemaal kapot gemaakt. Waarom wij? Wij zorgen ervoor dat die kinderen toch met een cadeau naar een feestje kunnen. Maar we zorgen er ook voor dat kinderen die geen speelgoed hebben, dit krijgen", vertelt Engelen.

Crowdfunding

Hij heeft er slecht van geslapen. "Het waren lastige dagen", aldus de voorzitter. Gelukkig is er inmiddels een crowdfunding gestart en is er al ruim 17.000 euro opgehaald. En daar is Engelen ontzettend dankbaar voor: "Ik had niet zoveel donaties verwacht. Zelfs kinderen hebben gedoneerd. Er was ook een anonieme donatie van duizend euro! Ik ben gigantisch blij dat zoveel mensen gedoneerd hebben. We stralen".

De stichting heeft aangifte gedaan.