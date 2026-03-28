Speciaal team verricht arrestatie in woning Eindhoven, meerdere knallen te horen

Een ploeg van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft zaterdagmiddag een man aangehouden bij een inval in een huis in de Ruysdaelbaan in Eindhoven. Zwaarbewapende politiemensen gingen met een stormram naar binnen, terwijl er op dat moment knallen waren te horen. Het zou gaan om tenminste tien knallen.

Na de inval is het huis doorzocht. De politie wil niet zeggen waarom de man in de woning is aangehouden. Wel is er gezegd dat dit is in het kader van een 'lopend onderzoek'.