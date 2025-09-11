Terug

Nederlandse tiener seksueel misbruikt op Gran Canaria, verdachten voor de rechter

Crime

Vandaag, 22:42

Twee Ecuadoriaanse mannen staan terecht voor het seksueel misbruik van een minderjarige Nederlandse tiener in een nachtclub op het Spaanse eiland Gran Canaria. Het misbruik vond al plaats op 30 april 2018 toen het slachtoffer 17 jaar oud was. De zaak wordt nu behandeld door de provinciale rechtbank van de hoofdstad Las Palmas, waar het Openbaar Ministerie een celstraf van elf jaar eist voor beide verdachten. Dat schrijft De Telegraaf.

Volgens justitie vond het incident plaats in de vroege ochtend van 30 april 2018 in de Energy Pub and Disco, gelegen in het winkelcentrum Puerto Rico in de gemeente Mogán. Het slachtoffer zou door de verdachten, aangeduid als M.A.L.A. en J.A.O.D. in de toiletten van de club zijn misbruikt.

Chantage

Volgens justitie heeft de eerste verdachte het meisje tegen haar wil in het herentoilet betast. Kort daarna zou de tweede man haar in het damestoilet opnieuw hebben aangerand en het misbruik zelfs hebben gefilmd. Hij dreigde de beelden alleen te verwijderen als ze een seksuele handeling bij hem zou verrichten.

Het Openbaar Ministerie stelt dat het slachtoffer zo in shock was, dat ze zich niet kon verzetten. Naast een celstraf van elf jaar eist justitie een contactverbod van vijftien jaar en verplichte deelname aan seksuele voorlichtingsprogramma’s. Ook willen ze dat de verdachten samen 20.000 euro schadevergoeding betalen voor de lichamelijke en psychische gevolgen voor het meisje.

