Spaanse politie valt Nederlandse spirituele club binnen in Alicante

De Spaanse politie is vrijdag een Nederlandse spirituele retraite club binnengevallen in Predeguer, in Alicante. Hierbij zijn drie personen aangehouden, naar vijf anderen wordt nog onderzoek gedaan. Het bedrijf bood vakantiepakketten aan met ceremonies waarbij psychoactieve middelen werden gebruikt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om ayahuasca. Dat is een theedrank die een sterke roes veroorzaakt met hallucinaties en visoenen. De thee komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. In Nederland wordt het middel ook gebruikt in reinigingskuren en voor het verbeteren van de mentale gezondheid. Aan de andere kant kan het risico op bijvoorbeeld psychoses groter worden.

Bij de inval van de Guardia Civil zijn ook andere middelen aangetroffen, waaronder flessen met kikkergif en Ritalin, een medicijn dat wordt gebruikt bij ADHD.

Psychoactieve middelen

Tijdens de inval waren er zo'n zestien mensen in de retraiteclub. De aangehouden personen, twee mannen en een 33-jarige vrouw, worden gezien als leider van de groep. De andere vijf mensen zouden bij het bedrijf werken als spirituele gids.

Zij zouden de psychoactieve middelen toedienen bij de gasten. De middelen werden ook binnenshuis gemaakt, in een volgens de Guardia Civil onhygiënische ruimte. De gidsen zouden geen medische achtergrond hebben.

Daarnaast zou het Nederlandse bedrijf honderdduizenden euro's hebben verdiend, die nooit zijn aangegeven bij de belasting en op meerdere rekeningen in het buitenland zijn gezet . De aangehouden personen worden daarom beschuldigd van drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Onwaarheden

In een reactie op hun website laat het bedrijf weten dat "de inval gebaseerd zou zijn op onwaarheden verteld door een Nederlander die onze gemeenschap wil verstoren". Ook schrijft de organisatie: "Ondanks de complexiteit rondom dit soort medicijnen, zijn wij er zeker van dat wij niet betrokken zijn bij illegale activiteiten."

Het bedrijf is door het voorval tijdelijk gestopt met het aanbieden van de retraites.