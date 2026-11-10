Spaanse krant onthult gruwelijkheden in Rotterdamse martelkamers

In een loods in Rotterdam zouden meerdere ontvoerde mannen zijn vastgehouden en op gruwelijke wijze zijn gemarteld. Een van de slachtoffers zag hoe bij een andere gevangene drie vingerkootjes werden afgeknipt. Zelf werd hij geslagen en seksueel misbruikt met een bezemsteel. De schokkende details zijn naar buiten gebracht door de Spaanse krant La Opinión de Málaga.

Een 37-jarige Spanjaard heeft tegenover de politie uitgebreid verteld over de gruwelijkheden die hij tijdens zijn gevangenschap meemaakte, dat schrijft de Spaanse krant. Hij werd naar een loods in Rotterdam gebracht die zou zijn omgebouwd tot martelcentrum. De ruimtes dienden als cellen en werden bewaakt door mannen met zware wapens.

Hij zag daar meerdere andere gijzelaars. Naast de man bij wie drie vingerkootjes waren afgeknipt, lag een andere gevangene bewusteloos op de grond. Zelf werd hij ook zwaar mishandeld en seksueel misbruikt met de steel van een bezem.

E en verdwenen partij van ongeveer 500 kilo cocaïne

De ontvoering zou verband houden met een verdwenen partij van ongeveer 500 kilo cocaïne. De drugs verdwenen tijdens een transport vanuit Zuid-Spanje naar Nederland. De criminelen hielden het slachtoffer verantwoordelijk en eisten 600.000 euro losgeld. Volgens de Spaanse media werd hij ontvoerd in de Antwerpse wijk Borgerhout en vervolgens naar Rotterdam gebracht.

Na ongeveer twee dagen werd hij overgebracht naar een locatie in Utrecht, waar opnieuw een gijzelaar vastzat. Na in totaal ongeveer tien dagen gevangenschap wist hij te ontsnappen. Tijdens een autorit naar een andere locatie, sprong hij uit het rijdende voertuig en bereikte hij een tankstation in het Belgische Lokeren. Daar riep hij om hulp.

F olteraars, bewakers en chauffeurs

De verklaringen van het slachtoffer zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het oprollen van de criminele organisatie. Volgens de Spaanse politie had de groep een duidelijke taakverdeling, met onder meer folteraars, bewakers en chauffeurs. De organisatie zou ontvoeringen hebben uitgevoerd in opdracht van andere criminele groepen.

Bij een internationale politieoperatie werden verdachten opgepakt in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Ook drie vermoedelijke leiders van de organisatie werden uiteindelijk aangehouden. Bij onderzoek op verschillende locaties is DNA gevonden van het slachtoffer en andere mogelijke slachtoffers. Hun identiteit wordt nog onderzocht.