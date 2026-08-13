Spaanse en Nederlandse politie rollen bende op, twee Nederlanders opgepakt

De Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met Nederland een criminele organisatie opgerold in de Spaanse provincie Málaga. Bij de operatie werden vijf mensen opgepakt, onder wie twee Nederlanders. Zij zijn volgens de Spaanse politie overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

De bende zou onder meer grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen hebben gesmokkeld via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Spaanse Costa del Sol. De vijf verdachten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers.

Er zijn verschillende straffen in Nederland, in bovenstaande video wordt uitgelegd welke straffen er zijn.

'Financieel architect van de Costa del Sol'

Ook de leider van de organisatie werd bij de gezamenlijke actie opgepakt. Hij staat bekend als "de financieel architect van de Costa del Sol", die als witwasser werkte voor andere criminele netwerken. In verschillende landen, waaronder België, liepen onderzoeken tegen hem.

De operatie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van de organisatie van plan was om Europa te ontvluchten, wat zijn opsporing moeilijker zou maken. Daarom vonden er eind juni huiszoekingen plaats in Málaga en Nederland.