Snelheidsduivel (26) rijdt 210 km/u met twee kinderen in de auto

Zaterdag heeft de politie een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden die het wel heel bont maakte op de A2 tussen Boxtel en ‘s-Hertogenbosch. Een onopvallende motorsurveillant merkte de man op en voerde een snelheidsmeting uit. Hieruit bleek dat de man 210 km/u reed, terwijl op dat stuk weg een maximumsnelheid van 100 km/u geldt.

Bekijk hierboven de beelden van een snelheidsduivel die in juli 2022 met ruim 200 kilometer per uur over een provinciale weg bij Dalfsen scheurde.

Bij de staandehouding ontdekte de politie bovendien dat de man niet alleen was: hij had twee kinderen van 10 en 15 jaar oud in de auto. Deze kinderen bleken de neefjes van de man te zijn, de kinderen van zijn zus. Gezien de extreme snelheid en het risico voor de inzittenden moest de man ter plekke zijn rijbewijs inleveren.

Naast de intrekking van zijn rijbewijs zal de man ook een educatieve maatregel krijgen opgelegd van het CBR, om zijn rijgedrag te corrigeren. Dit type maatregel, bekend als de Educatieve Maatregel Gedrag (EMG), wordt ingezet om hardleerse bestuurders bewust te maken van hun rijgedrag en de gevaren ervan.