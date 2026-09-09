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Ex-bassist Heideroosjes veroordeeld voor bezit en verspreiden kinderporno

Crime

Vandaag, 15:17

Fred H., voormalig bassist van punkband Heideroosjes, is veroordeeld tot 18 maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk, heeft de rechtbank in Limburg bepaald. De 52-jarige H. hoeft niet terug naar de gevangenis, omdat het onvoorwaardelijke deel van zijn straf gelijk is aan de tijd die hij al in voorarrest zat.

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Ook krijgt de man uit Sevenum een taakstraf van 180 uur. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 4 jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland:

Schaamte en behandeling

Tijdens de zitting twee weken geleden zei H. dat hij zich schaamde. Ook vertelde hij dat hij sinds ongeveer een jaar een behandeling volgt. Het risico dat hij opnieuw in de fout gaat, wordt als laag tot matig ingeschat.

H. maakte vanaf de oprichting in 1989 deel uit van punkband Heideroosjes. Vorig jaar nam hij afscheid van de band.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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