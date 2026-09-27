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Man (48) vernielt auto na seksuele intimidatie in Waalwijk

Crime

Vandaag, 10:19

Een confrontatie in Waalwijk is zaterdag uitgelopen op een aanhouding. Een 48-jarige man maakte seksueel getinte opmerkingen tegen twee vrouwen. Toen zij duidelijk maakten daar niet van gediend te zijn en in hun auto stapten, zou de man bovenop het voertuig zijn gesprongen.

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Daar bleef het niet bij. De man zou vervolgens schade aan de auto hebben aangericht en maakte onder meer de voorruit kapot. Agenten kwamen al snel ter plaatse en hielden de 48-jarige man aan.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, dat zich ook zal richten op de gemaakte opmerkingen van de man. "Sinds 1 juli 2024 is namelijk de Wet Sexuele Misdrijven (WSM) van kracht waarin dit o.a. strafbaar is gesteld", stelt de eenheid Langstraat op Instagram. In die post spreekt de politie dan ook van seksuele intimidatie.

Welke straffen hebben we eigenlijk in Nederland? In bovenstaande video leggen we het je uit.

Door Daniël Bom
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