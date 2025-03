Purmerender rijdt meermaals in op agent, stompt een andere in gezicht

In Purmerend is vrijdag een 19-jarige scooterrijder aangehouden nadat hij zonder helm en rijbewijs reed. Toen agenten zijn scooter in beslag namen, probeerde hij te vluchten en reed hij meerdere keren in op een agent. Op het politiebureau ging het opnieuw mis: daar stompte hij een andere agent in het gezicht.

De man werd staande gehouden omdat hij zonder helm reed. Toen bleek dat hij ook geen rijbewijs had en dit niet zijn eerste overtreding was, besloten agenten zijn scooter in te nemen. De scooterrijder verzette zich en probeerde weg te komen, maar een agent kon hem tegenhouden. Daarop reed de verdachte meermaals op hem in, waardoor de agent gewond raakte.

Ook geweld op het politiebureau

Met hulp van omstanders kon de man alsnog worden aangehouden. Op het bureau werd hij opnieuw agressief en sloeg hij een agent in het gezicht. Meerdere collega’s waren nodig om hem onder controle te krijgen.

Beide agenten raakten gewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De verdachte zit nog vast.

