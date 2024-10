Schutter komt om bij schietpartij Den Haag, vrouw gewond naar ziekenhuis

Bij een schietpartij aan de Meierijlaan in Den Haag is vrijdagmiddag een vrouw gewond geraakt. De schutter zelf is om het leven gekomen. Dat zegt de politie, die druk bezig is met het onderzoek. De gewonde vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Nadat er een melding binnenkwam over het voorval gingen hulpdiensten met flink wat manschappen naar de plek. Eenmaal daar heeft de politie een groot plaats delict ingericht. Ook een politiehelikopter vloog rond boven het gebied. Naast de politie waren er ook drie ambulances en een duiker aanwezig. Die laatste werd opgeroepen omdat een van de betrokkenen mogelijk in het water terecht was gekomen.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is nog druk bezig met het onderzoek.