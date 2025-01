Schoten gelost en explosie in zelfde straat Rotterdam

Een onrustige nacht voor bewoners van de Franselaan in Rotterdam vrijdagnacht. Eerst werd er om 01.00 uur 's nachts geschoten, een paar uur later ging er een explosies af in dezelfde straat. De ravage is groot en bewoners zijn geëvacueerd en opgevangen.

Op twee plekken in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag schoten gelost op straat. Dat gebeurde rond 01.00 uur op de Franselaan en kort daarna op de Schiedamseweg Beneden in de wijk Oud-Mathenesse. Een man is aangehouden, meldt een woordvoerster van de politie. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Woningen ontruimd

Een paar uur later was er rond 03:45 uur een explosie op de Franselaan. Hierdoor is een portiekwoning flink beschadigd geraakt. De straat ligt vol met puin. De woningen vlakbij de explosie zijn ontruimd en de straat is afgezet. Op beelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat bewoners van het betrokken portiek tijdelijk opgevangen zijn in een stadsbus.

ANP/Hart van Nederland