Man neergeschoten op straat in Rotterdam, dader op de vlucht

In Rotterdam is vrijdagavond een man neergeschoten bij het Tiendplein en de West-Kruiskade. De dader sloeg na de schietpartij op de vlucht in een witte auto. De politie is massaal uitgerukt en heeft de omgeving afgezet.

Rond 18.25 uur klonken meerdere schoten in het drukke gebied rond de West-Kruiskade. De politie is met een groot aantal voertuigen te plaatse gekomen, maar desondanks wist de schutter te ontkomen en weg te rijden in een witte auto.

Op straat zijn meerdere hulzen gevonden. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Politie zet straten af, speurtocht naar schutter

De politie heeft de West-Kruiskade en het Tiendplein afgezet en onderzoekt de zaak. Forensische teams kammen de plek uit en agenten houden de omgeving scherp in de gaten. Het verkeer ligt stil en er is een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden.

Heb jij iets gezien of heb je camerabeelden? Dan vraagt de politie je contact op te nemen via 0900-8844.