Twee verdachten aangehouden na dodelijke schietpartij Roermond

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond. Daarbij kwam een 21-jarige man uit die stad om het leven.

Het slachtoffer werd rond 21.50 uur neergeschoten op de Terbaanseweg. Hulpdiensten probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Twee aanhoudingen

Kort na de schietpartij was nog niemand aangehouden. De politie meldt nu dat twee verdachten zijn opgepakt. Een 20-jarige en een 47-jarige man uit dezelfde plaats hebben zich bij de politie gemeld. Over hun mogelijke betrokkenheid bij het schietincident is nog niets bekendgemaakt.