Gewonde bij schietpartij in Delfzijl, dader nog spoorloos

Een persoon is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in Delfzijl. Rond 17.30 uur werd er geschoten op de Waterstraat, zo meldt de politie. Over de toestand van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

Direct na het incident startte de politie een onderzoek op de plaats van de schietpartij. De omgeving werd afgezet voor sporenonderzoek.

Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor. Er is nog niemand aangehouden, laat de politie weten. Wat de aanleiding voor het geweld is geweest, is nog niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.