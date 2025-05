Kinderen op weg naar school zien man neergeschoten worden, dader op de vlucht

Er zijn dinsdagochtend schoten gelost aan het Gerrit van den Boschpad in Amsterdam-Zuidoost, net op het moment dat veel kinderen onderweg waren naar school. Een man raakte daarbij gewond aan zijn been en is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht richting winkelcentrum Wisseloord en is nog voortvluchtig.

Rond 08.15 uur kwamen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen over het incident. Agenten troffen ter plaatse een gewonde man aan en verleenden samen met ambulancepersoneel direct eerste hulp. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De politie gaat uit van één verdachte: een man tussen de 20 en 30 jaar oud, met een donker getinte huidskleur en gekleed in een zwart-grijze hoodie met capuchon.

Slachtofferhulp

Omdat het incident plaatsvond tijdens de ochtendspits richting scholen, waren er veel kinderen aanwezig op straat. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar, laat de politie weten. De impact op de buurt is groot.

De recherche is op zoek naar getuigen en camerabeelden van het moment vóór, tijdens of na de schietpartij. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.