Schietincident in café in Groningen, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Een persoon is donderdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een schietincident in een horecagelegenheid in de stad Groningen. Rond 17.30 uur werd er geschoten aan de Siersteenlaan.

Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon eraan toe is, maakte de politie niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar beelden en getuigen.

Er is een Burgernetmelding uitgestuurd waarin wordt gevraagd uit te kijken naar een 40-jarige man van vermoedelijk Turkse afkomst. Hij heeft kort, zwart haar en is gekleed in een donkergekleurd joggingpak, een donkerblauw shirt en een zwart petje. Ook draagt hij een heuptasje. De politie waarschuwt mensen zelf geen actie te ondernemen maar meteen 112 te bellen.

Hart van Nederland/ANP