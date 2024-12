Man neergeschoten in Sittard, politie in kogelvrije vesten door straten

Op de Catullusstraat in Sittard heeft zaterdagmiddag rond 15.15 uur een schietincident plaatsgevonden. Dat meldt de politie op het platform X. Direct na de melding werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder een traumahelikopter.

Volgens een woordvoerster van de politie is ter plaatse één gewonde aangetroffen, meldt een 112-verslaggever van Track '88. Het slachtoffer werd geraakt aan zijn been. De prioriteit ligt volgens de politie nu bij het verlenen van hulp. Over de toedracht en omstandigheden van het incident is nog niets bekend; dat wordt onderzocht.

In de wijk waren agenten te zien in zware kogelvrije vesten. Zij doorzochten de straten op zoek naar mogelijke betrokkenen. De verdachte was gevlucht, maar meldde zich later op het politiebureau. De omgeving is nog wel afgezet en het onderzoek is in volle gang.

Hart van Nederland, ANP