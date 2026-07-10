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Tiener (15) opgepakt voor stelen van 30.000 euro via bankhelpdeskfraude

Crime

Vandaag, 14:10

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De politie heeft dinsdag een 15-jarige jongen uit Schiedam aangehouden die verdacht wordt van zeventien gevallen van bankhelpdeskfraude. Dat meldt de politie vrijdag. De jongen stal spullen met een totale waarde van 30.000 euro in de regio's rond Den Haag en Utrecht.

Bij dit soort fraude doet iemand zich voor als een medewerker van een bank of een politieagent die, vaak oudere mensen, overtuigt dat hun bankrekening, geld of waardevolle spullen niet veilig zijn. Vervolgens worden slachtoffers overtuigd hun spullen aan de dief mee te geven om ze veilig te stellen. Hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt, zie je in de video hierboven.

"Daders verzinnen constant nieuwe manieren om van mensen te stelen", zegt een politiewoordvoerster. "Meestal maken ze pinpassen afhandig omdat ze overrompeld worden aan de deur. Het kan iedereen overkomen, daar hoef je niet oud en dement voor te zijn, al zijn die mensen wel vaak het doelwit."

De tiener stal onder meer sieraden en telefoons.

Door ANP

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