Ruzie bij Apeldoorns restaurant loopt uit de hand, vrouw steekt andere vrouw neer

Een ruzie tussen twee vrouwen is zondagavond enorm uit de hand gelopen. Volgens een correspondent stak de ene vrouw de andere vrouw meerdere keren. Dat gebeurde in het centrum van Apeldoorn in de buurt van een restaurant aan de Van Kinsbergenstraat.

Het gebeurde rond 19:15 uur. Volgens de correspondent is de gestoken vrouw gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zou de verdachte vrij snel hebben aangehouden. Op beelden is te zien hoe zij geboeid wordt meegenomen door agenten.

De straat is afgesloten voor onderzoek en volgens de correspondent had de politie "hun handen vol om mensen weg te sturen." De aanleiding van het steekincident is niet bekend.