Ruim 400 kilo cocaïne gevonden in haven Vlissingen

Bij een controle in de haven van Vlissingen heeft de douane maandag 428 kilo cocaïne gevonden, meldt het Openbaar Ministerie. De cocaïne zat verstopt in een lading fruit uit Peru, die als eindbestemming een bedrijf in Duitsland had.

De lading had volgens het OM een groothandelswaarde van 10,7 miljoen euro. De cocaïne is inmiddels opgehaald en vernietigd.