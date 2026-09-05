Man raakt gewond bij schietpartij in Rotterdam, dader(s) gezocht

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietpartij in de Zinkerstraat in Rotterdam-Zuid. Rond 04.00 uur werden volgens meerdere getuigen twee schoten gehoord. Het slachtoffer zou gewond zijn geraakt aan zijn linkerbeen.

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Een ambulance, een mobiel medisch team en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel behandelde de man, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Op straat trof de politie twee hulzen aan. De forensische opsporing onderzoekt de sporen en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Politie zoekt dader

De politie laat op X weten onderzoek te doen naar het schietincident. De dader of daders worden nog gezocht.