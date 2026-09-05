OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man raakt gewond bij schietpartij in Rotterdam, dader(s) gezocht

Crime

Vandaag, 07:33

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een schietpartij in de Zinkerstraat in Rotterdam-Zuid. Rond 04.00 uur werden volgens meerdere getuigen twee schoten gehoord. Het slachtoffer zou gewond zijn geraakt aan zijn linkerbeen.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Een ambulance, een mobiel medisch team en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel behandelde de man, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Op straat trof de politie twee hulzen aan. De forensische opsporing onderzoekt de sporen en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Politie zoekt dader

De politie laat op X weten onderzoek te doen naar het schietincident. De dader of daders worden nog gezocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.