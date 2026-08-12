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Rechtbank Rotterdam beklad met rode verf en leuzen: 'Pedofielen'

Crime

Vandaag, 09:43

De rechtbank in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met rode verf. Op verschillende plekken op het gebouw is onder meer het woord 'pedofielen' gespoten. De politie onderzoekt wie daarachter zit.

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De bekladding is aangebracht aan de voorzijde en zijkant van het pand aan het Wilhelminaplein. Ook de draaideur werd geraakt. Naast 'pedofielen' staat de tekst '282SR' op het gebouw. Dat zou kunnen verwijzen naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht, dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving.

'Onaangename verrassing'

De beveiliging ontdekte de bekladding. Een woordvoerder van de rechtbank noemt die een "onaangename verrassing". De rechtbank heeft aangifte gedaan. Medewerkers van de facilitaire dienst hebben het woord pedofielen inmiddels afgeplakt als "provisorische oplossing".

Bij de rechtbank dient woensdag een zaak tegen een man die ervan wordt verdacht een sociotherapeut in de Forensisch Psychiatrische Kliniek Fivoor in Poortugaal zwaar te hebben mishandeld. In het gerechtsgebouw is onder meer ook het Rotterdamse Openbaar Ministerie gevestigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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