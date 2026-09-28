Rotterdamse politie lost schot bij arrestaties na bedreigingen

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Dat meldt de politie op X.

Rond 00.45 uur hield de politie op de Beukelsweg in Rotterdam een man aan die verschillende bedreigingen had geuit. De man werd door middel van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Personen (BTGP) aangehouden. De politie loste bij de aanhouding een waarschuwingsschot.

Vuurwapen of andere gevaarlijke middelen

De BTGP wordt ingezet wanneer er een sterk vermoeden bestaat dat een persoon in het bezit is van een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen.

Vlak daarop werd een tweede man aangehouden, aldus de politie, die momenteel onderzoek doet naar de zaak.