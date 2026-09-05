OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dronken vrouw rijdt in op terras in Rotterdam, drie aanhoudingen

Crime

Vandaag, 09:22

Een 40-jarige vrouw uit Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar auto ingereden op een groep mensen op een terras in het centrum van Rotterdam. Volgens de politie was de vrouw onder invloed. Niemand op het terras raakte gewond.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het incident gebeurde bij een uitgaansgelegenheid aan het Rodezand. Na het inrijden werden vernielingen aangericht aan de auto van de vrouw. De politie hield daarvoor twee mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle aan.

Bestuurster gewond en aangehouden

De automobiliste raakte zelf wel gewond. Ook zij werd door de politie aangehouden. Ze wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.