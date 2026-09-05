Dronken vrouw rijdt in op terras in Rotterdam, drie aanhoudingen

Een 40-jarige vrouw uit Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar auto ingereden op een groep mensen op een terras in het centrum van Rotterdam. Volgens de politie was de vrouw onder invloed. Niemand op het terras raakte gewond.

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Het incident gebeurde bij een uitgaansgelegenheid aan het Rodezand. Na het inrijden werden vernielingen aangericht aan de auto van de vrouw. De politie hield daarvoor twee mannen van 20 en 23 jaar uit Zwolle aan.

Bestuurster gewond en aangehouden

De automobiliste raakte zelf wel gewond. Ook zij werd door de politie aangehouden. Ze wordt verdacht van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.