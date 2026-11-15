OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Flinke ravage bij portiekflat en geparkeerde auto's na explosie in Rotterdam

Crime

Vandaag, 08:57

Link gekopieerd

Een harde explosie heeft zondagochtend rond 07.00 uur flinke schade aangericht aan een portiekflat in Rotterdam-Delfshaven. Omwonenden vertellen tegen een 112-corrsepondent dat de knal tot zeker twee kilometer verderop te horen was. De toegangsdeur van het portiek brak door de klap doormidden en ook meerdere geparkeerde auto's raakten beschadigd.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De explosie gebeurde bij de portiektoegang aan de Van Heusdestraat. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met glasscherven. Brievenbuskleppen werden door de kracht van de explosie de straat op geslingerd. Van twee auto's die voor het portiek stonden, sneuvelden de voorruiten. Zelfs aan de overkant van de straat ging een ruit kapot.

Brandweer schaalt op

De brandweer werd gealarmeerd en schaalde op naar middelbrand, omdat rook zich door het afgesloten portiek verspreidde. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

De politie kon zondagochtend nog geen verdere informatie geven over het incident.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.