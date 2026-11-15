Flinke ravage bij portiekflat en geparkeerde auto's na explosie in Rotterdam

Een harde explosie heeft zondagochtend rond 07.00 uur flinke schade aangericht aan een portiekflat in Rotterdam-Delfshaven. Omwonenden vertellen tegen een 112-corrsepondent dat de knal tot zeker twee kilometer verderop te horen was. De toegangsdeur van het portiek brak door de klap doormidden en ook meerdere geparkeerde auto's raakten beschadigd.

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De explosie gebeurde bij de portiektoegang aan de Van Heusdestraat. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met glasscherven. Brievenbuskleppen werden door de kracht van de explosie de straat op geslingerd. Van twee auto's die voor het portiek stonden, sneuvelden de voorruiten. Zelfs aan de overkant van de straat ging een ruit kapot.

Brandweer schaalt op

De brandweer werd gealarmeerd en schaalde op naar middelbrand, omdat rook zich door het afgesloten portiek verspreidde. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.

De politie kon zondagochtend nog geen verdere informatie geven over het incident.