Man gewond door steekincident in centrum Rotterdam na vechtpartij Coolsingel

In het centrum van Rotterdam is donderdagavond een vechtpartij op de kruising van de Coolsingel en het Binnenwegplein uitgelopen op een steekincident. Een man met oppervlakkige steekwonden is met de ambulance naar het ziekenhuis. De politie is het onderzoek naar verdachte(n) gestart.

Volgens het Algemeen Dagblad vond de vechtpartij tussen ongeveer tien personen rond 19.20 uur plaats vlakbij de McDonald’s.