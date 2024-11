Ravage in Apeldoorn na explosie bij woning: ramen uit kozijnen geblazen

Een woning aan de Spreeuwenweg in Apeldoorn is in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een explosie. De klap veroorzaakte een grote ravage, meldt een correspondent. Bij meerdere omliggende huizen zijn de ramen door de knal gesprongen.

Rond 02.45 uur werden omwonenden opgeschrikt door een harde knal. Een bewoner zou zelfs achter de verdachte zijn aangerend. Toen buurtbewoners poolshoogte namen, zagen ze de schade: een verwoeste gevel en glas overal op straat.

Volgens Omroep Gelderland woont er in het getroffen huis een gezin met jonge kinderen. Zij bleven wonder boven wonder ongedeerd.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek naar de oorzaak van de explosie.