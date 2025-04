'Ravage door explosie: ramen kapot en gordijnen in brand bij moeder en buurman (89)'

Bij een explosie in De Moer (Noord-Brabant) in de nacht van zaterdag op zondag is een woonblok zwaar beschadigd geraakt. Rond 03.00 uur werd een vrouw, die met haar twee dochters in het middelste huis woont, opgeschrikt toen ze naar beneden ging om de wasmachine aan te zetten, meldt BN DeStem.

De ontploffing veroorzaakte flinke schade. In haar woning sprongen de ramen, kwam het stucwerk los, raakten de gordijnen kapot en lagen overal glasscherven, aldus de krant. Voor het huis stond een boompje in brand. De vrouw vermoedt dat het om vandalisme gaat. “Ik hoorde van onze buren dat er eerder op de avond jeugd door de wijk reed die vuurwerk aan het afsteken was. Wij denken dat het baldadigheid is geweest, en hebben geen enkele aanleiding om te denken dat het gericht is geweest.”

‘Niemand aangehouden’

Ook de buren kregen het zwaar te verduren. Bij haar oudere buurman (89) vlogen de gordijnen in brand, en ook daar sneuvelden de ramen door de kracht van de knal. Aan de andere kant woont een stel dat eveneens de schrik van hun leven kreeg. Ondanks de ravage raakte niemand gewond.

“Er is nog niemand aangehouden en het is op dit moment niet duidelijk wie er verantwoordelijk is. We zijn een onderzoek gestart. We hebben gehoord dat er wordt gesproken over betrokkenheid van jongeren, maar dat kunnen we op dit moment nog niet bevestigen”, vertelt de politie aan Hart van Nederland.

Na inspectie door de brandweer mochten de bewoners rond 04.45 uur weer terug naar binnen.