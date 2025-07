Racen tot 211 km/u: politie haalt twee bestuurders van de weg

De Brabantse politie heeft dit weekend twee snelheidsduivels van de weg gehaald, beide rijdend met ruim 200 kilometer per uur. De mannen uit Rotterdam en Best zijn hun rijbewijs kwijt en mogen zich melden bij het CBR.

Op de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand werd een 34-jarige man uit Rotterdam betrapt toen hij met 211 kilometer per uur over de weg raasde. Zijn rijbewijs is ter plekke ingevorderd, meldt de politie op Instagram.

Even later was het raak op de A16, waar een 43-jarige man uit Best in een Lamborghini Huracan werd geklokt op een gecorrigeerde snelheid van 63 kilometer per uur te hard. Ook hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Beide bestuurders moeten binnenkort op audiëntie bij de verkeersofficier van justitie en zijn daarnaast verplicht om een verplichte cursus Educatieve Maatregel Gedrag te volgen bij het CBR.