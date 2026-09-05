'Autovoelers' slaan opnieuw toe in Putten: politie en boa's extra alert

Autovoelers zorgen opnieuw voor onrust in Putten. Op meerdere plekken in het dorp zijn de afgelopen week mannen gezien die langs geparkeerde auto's liepen en controleerden of portieren op slot zaten. Bij auto's die niet waren afgesloten, werden spullen meegenomen.

B ij een werkbus werd een ruit ingeslagen. Daarbij werden onder meer een portemonnee, contant geld en sigaretten gestolen.

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Volgens buurtpreventiegroep Buurtveilig Putten kwamen er de afgelopen dagen meerdere meldingen en camerabeelden binnen. De politie laat weten de signalen serieus te nemen en houdt er tijdens surveillances rekening mee. Ook boa's zijn extra alert.

'Sluit je auto altijd goed af'

Eerder dit jaar liep het aantal autokraken en diefstallen uit auto's in Putten al flink op. Tot nu toe zijn er dit jaar 31 incidenten geregistreerd, tegenover 26 in heel vorig jaar.

De politie roept inwoners op om auto's altijd goed af te sluiten, geen waardevolle spullen achter te laten en verdachte situaties direct via 112 te melden. Hoe sneller agenten worden ingeschakeld, hoe groter de kans dat verdachten op heterdaad kunnen worden aangehouden.