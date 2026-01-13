Psychotherapeut krijgt levenslang zorgverbod na seks met cliënt

Een psychotherapeut mag nooit meer in de gezondheidszorg werken nadat ze seks had met een cliënt. Het tuchtcollege in Den Bosch heeft haar uit het zorgregister geschrapt en een algeheel beroepsverbod opgelegd. Dat betekent dat ze in geen enkele functie in de zorg nog aan de slag mag.

De vrouw behandelde de man sinds 2023. Hij meldde zich bij haar met ernstige psychische klachten die voortkwamen uit seksueel misbruik in zijn jeugd. Volgens het tuchtcollege stelde de therapeut vast dat hij "depressief, suïcidaal en angstig" was en dus extra kwetsbaar.

Intiem contact

Enkele maanden na de start van de behandeling verslechterde zijn toestand. Het contact tussen de twee werd intensiever en liep ver buiten de behandelkamer door. Ze stuurden elkaar tientallen berichten per dag en spraken ook over hun privérelaties. Die berichten kregen een seksuele toon en uiteindelijk hadden ze seks met elkaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Volgens het tuchtcollege bleef het daar niet bij. De therapeut dronk alcohol met de cliënt, gaf hem 1000 euro en deelde informatie over andere cliënten. Begin 2024 werd de man opgenomen op een psychiatrische afdeling. Daar vertelde hij zijn echtgenote en het ziekenhuis wat er was gebeurd, waarna de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd ingeschakeld.

'Seks zou man afleiden van zelfmoordgedachten'

Tegen de inspectie verklaarde de man dat hij geen nee durfde te zeggen tegen de seks. Hij was bang dat zijn behandeling anders zou stoppen. De psychotherapeut zei op haar beurt tegen de tuchtrechters dat ze dacht dat het contact en de seks de man juist hielpen en dat hij minder aan zelfdoding zou denken.

Het tuchtcollege oordeelt dat de vrouw niet inziet wat ze fout heeft gedaan. De rechters noemen het "zorgwekkend" dat zij seks had met een cliënt "om hem ervan te weerhouden zich over te geven aan suïcidale gedachten". Daarom is de zwaarst mogelijke maatregel opgelegd.