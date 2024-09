Weer problemen met veiligheid, buitenschoolse opvang Papendrecht opnieuw dicht

Een buitenschoolse opvang in het Zuid-Hollandse Papendrecht moet voor de tweede keer dit jaar dicht omdat de gemeente zich zorgen maakt over de veiligheid van de kinderen. De eigenaar, Fit-Kidz, moet de problemen bij de opvang aan de Andoornlaan in de plaats opnieuw oplossen.

De gemeente had twee opvangen van Fit-Kidz in Papendrecht, waaronder die aan de Andoornlaan, in april ook al gesloten om dezelfde redenen. Dat besluit werd enkele weken later ingetrokken.

Omdat de kinderopvang voor veel mensen onbetaalbaar is, wordt de au pair steeds populairder, zoals te zien is in onderstaande video:

1:23 Kinderopvang onbetaalbaar: au pair populair

Fit-Kidz had volgens de gemeente orde op zaken gesteld. Voor de zekerheid bleven de buitenschoolse opvangen wel onder versterkt toezicht staan. Daarom gingen inspecteurs er afgelopen week meerdere keren langs. Toen bleek dat er toch weer problemen waren met de veiligheid op de opvanglocaties.

ANP