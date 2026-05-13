Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Gegevens websitebezoekers preventielijn 113 gedeeld met Google en Microsoft'

'Gegevens websitebezoekers preventielijn 113 gedeeld met Google en Microsoft'

Crime

Vandaag, 09:37

Link gekopieerd

Gegevens van bezoekers van de website van zelfmoordpreventielijn 113 zijn lange tijd gedeeld met derde partijen, waaronder Google en Microsoft. "Wie naar de website van 113 surfte, liet zo een digitale voetafdruk achter", meldt BNR op basis van onderzoek van maatschappelijk hacker Mick Beer.

Zelfs zonder toestemming van bezoekers via cookies werden gegevens gedeeld. "Als iemand de pagina van 113 opent, of klikt op het chat- of belmenu, is dat op zichzelf al gevoelige informatie", vertelt moreel hacker Mick Beer van Hackedemia.nl.

Persoonlijke informatie op beeld

Onder meer locatiegegevens, de browser, het apparaat van de gebruiker en eerder bezochte websites werden lange tijd ongemerkt gedeeld. Maar daar bleef het niet bij: er werden zelfs schermopnames gemaakt van websitebezoekers.

Volgens Stichting 113 Zelfmoordpreventie is geen inhoudelijke informatie uit gesprekken of chats van hulpvragers gedeeld. Dat laat de organisatie weten in een reactie aan Nieuwsradio BNR. Beer spreekt in zijn onderzoek van een privacyschending in de digitale zorgverlening. "Wie naar de website van 113 surfte, liet zo een digitale voetafdruk achter."

Maatregel

Stichting 113 heeft naar aanleiding van het onderzoek alle meet- en analysetools op de website tijdelijk uitgezet. Volgens Beer liet ieder bezoek aan de website een digitale voetafdruk achter. Mogelijk handelde Stichting 113 daarmee in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Meer meisjes en jonge vrouwen naar eerste hulp na zelfmoordpoging'
'Meer meisjes en jonge vrouwen naar eerste hulp na zelfmoordpoging'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.