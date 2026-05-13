'Gegevens websitebezoekers preventielijn 113 gedeeld met Google en Microsoft'

Gegevens van bezoekers van de website van zelfmoordpreventielijn 113 zijn lange tijd gedeeld met derde partijen, waaronder Google en Microsoft. "Wie naar de website van 113 surfte, liet zo een digitale voetafdruk achter", meldt BNR op basis van onderzoek van maatschappelijk hacker Mick Beer.

Zelfs zonder toestemming van bezoekers via cookies werden gegevens gedeeld. "Als iemand de pagina van 113 opent, of klikt op het chat- of belmenu, is dat op zichzelf al gevoelige informatie", vertelt moreel hacker Mick Beer van Hackedemia.nl.

Persoonlijke informatie op beeld

Onder meer locatiegegevens, de browser, het apparaat van de gebruiker en eerder bezochte websites werden lange tijd ongemerkt gedeeld. Maar daar bleef het niet bij: er werden zelfs schermopnames gemaakt van websitebezoekers.

Volgens Stichting 113 Zelfmoordpreventie is geen inhoudelijke informatie uit gesprekken of chats van hulpvragers gedeeld. Dat laat de organisatie weten in een reactie aan Nieuwsradio BNR. Beer spreekt in zijn onderzoek van een privacyschending in de digitale zorgverlening. "Wie naar de website van 113 surfte, liet zo een digitale voetafdruk achter."

Maatregel

Stichting 113 heeft naar aanleiding van het onderzoek alle meet- en analysetools op de website tijdelijk uitgezet. Volgens Beer liet ieder bezoek aan de website een digitale voetafdruk achter. Mogelijk handelde Stichting 113 daarmee in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).