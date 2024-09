Politiemedewerkers bezorgd na hack, meldpunt gestart

De politie heeft zaterdagmiddag een meldpunt geopend voor medewerkers die zich zorgen maken over het datalek dat vrijdag bekend werd. Een woordvoerder van de korpsleiding van de politie bevestigt berichtgeving van NOS hierover. Werkgerelateerde contactgegevens van alle politiemedewerkers werden buitgemaakt bij de hack.

Politiemedewerkers zijn intern geïnformeerd over het meldpunt dat telefonisch bereikbaar is. "Het is een plek waar ze terechtkunnen met vragen", legt de woordvoerder uit. Omdat het meldpunt net geopend is, is nog niet bekend hoeveel meldingen zijn binnengekomen. Medewerkers willen volgens de woordvoerder het liefst weten welke gegevens zijn buitgemaakt.

Cyberdeskundige Dave Maasland blijft met meerdere vragen achter na de hack:

1:28 Nachtmerrie voor politie: contactgegevens van medewerkers gelekt

In een schriftelijke reactie zegt korpschef Janny Knol dat ze geschrokken is van het datalek. "Het raakt me dat de gegevens van onze collega's niet veilig bleken. Natuurlijk moet iedereen binnen en buiten de politie erop kunnen rekenen dat de gegevens die de politie heeft, in veilige handen zijn."

Meldpunt geopend

De politie probeert collega's ook alert te maken op mogelijke misstanden die met de gegevens gepleegd kunnen worden. Zo wordt aan medewerkers gevraagd scherp te zijn op e-mails of telefoontjes die ze niet vertrouwen. Ook daar kunnen zij melding van maken bij het meldpunt.

Hoe het account van een politiemedewerker gehackt kon worden, is nog niet bekendgemaakt. De politiewoordvoerder zegt dat dat nog onderzocht wordt. Korpschef Knol zegt dat specialisten "keihard" aan het werk zijn. "Mijn allergrootste prioriteit is de bescherming van politiecollega's en het voorkomen van verdere schade."

ANP