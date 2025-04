Politiemedewerker ontslagen na kwetsende berichten op X

Een medewerker van de politie Midden-Nederland is ontslagen vanwege uitlatingen die hij eind 2023 deed op het platform X. Volgens de politie waren zijn berichten kwetsend, ongepast en onprofessioneel. Een deel werd zelfs als discriminerend of racistisch bestempeld.

De medewerker kreeg eind 2024 al een voorwaardelijk strafontslag, maar dat is nu omgezet in een onvoorwaardelijk ontslag.

“Collega’s die kwetsende en ongepaste uitspraken doen, waarvan vele zelfs discriminerend en racistisch van aard, passen ons niet. Ook niet als die gedaan worden in privétijd. Het is onacceptabel", zei Yvonne Hondema, politiechef Midden-Nederland, hier eerder over. "Naast de verantwoordelijkheid die deze collega’s hebben, vind ik het ook belangrijk dat wij als organisatie die verantwoordelijkheid voelen en hiervan leren."

ANP/Hart van Nederland