Politiemedewerker gebruikt zwaard tegen mogelijke dief, man (40) zwaargewond

Een man van 40 uit Arnhem is zondag zwaargewond geraakt bij een bizarre confrontatie met de eigenaar van een fiets die hij zou hebben willen stelen. De 40-jarige man bedreigde de eigenaar met een mes, waarna die zijn zwaard trok en uithaalde. De eigenaar van de fiets bleek een politiemedewerker te zijn, al was hij op dat moment niet in functie.

De politie bracht het voorval donderdag naar buiten. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politiemedewerker werd aangehouden, maar is na enkele dagen weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Volgens de politie is nog onduidelijk waarom de man een zwaard bij zich had. Ook is nog niet bekend bij welke afdeling hij werkt. De politie onderzoekt of de politiemedewerker uit zelfverdediging handelde, zoals hij zelf stelt.

Hart van Nederland/ANP