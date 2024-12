Politiemedewerker (36) verdacht van ontucht met en grooming van jonge jongens

Een 36-jarige medewerker van de politie-eenheid Midden-Nederland wordt verdacht van ontucht met en grooming van minderjarige jongens. Ook wordt hij verdacht van het bezitten van pornografisch materiaal van minderjarigen. De medewerker zou jonge jongens hebben benaderd via social media.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Bekijk het in de uitlegvideo hierboven.

Op dit moment worden drie slachtoffers van 14 en 15 jaar genoemd in de dagvaarding. Het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie nog in volle gang. Tijdens de zitting werd maandag bekendgemaakt dat er mogelijk meer strafbare feiten en slachtoffers aan de aanklacht zullen worden toegevoegd.

Misbruik

De zaak kwam aan het licht toen een minderjarige in mei 2024 bij de politie meldde dat hij van een volwassene seksueel getinte berichten had ontvangen. Onderzoek van de politie leidde tot de inbeslagname van de telefoons van de 36-jarige man.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Op zijn telefoons werden, naast chats met de melder, ook chats met andere minderjarigen en pornografisch materiaal aangetroffen. Er is één aangifte gedaan van fysiek seksueel misbruik.

Voorarrest

De man werd op 28 augustus 2024 gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest. Maandag was de zaak voor het eerst bij de rechter, waar besloten werd dat hij voor nu vast blijft zitten. De volgende zitting staat gepland voor 28 februari 2025.