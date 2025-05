Politieman uit Den Haag filmt stiekem intieme handelingen en verspreidt video

Een medewerker van de politie-eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) heeft voorwaardelijk ontslag gekregen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man had vanuit een politiebureau in Den Haag personen gefilmd in een gebouw aan de overkant. Die mensen waren bezig met intieme handelingen. De beelden deelde hij vervolgens met negentien collega’s.

De politieman in dit artikel is gestraft door zijn werkgever. Soms komen zaken voor de rechter. In de video bovenaan wordt uitgelegd welke straffen je in Nederland kunt krijgen.

Inmiddels zijn de beelden verwijderd en niet verder verspreid. Het ontslag is voorwaardelijk, dus de politiemedewerker krijgt nog een laatste kans om zijn baan te behouden. Hij is binnen de organisatie wel op een andere functie geplaatst. De collega's die de beelden ontvingen, hebben een waarschuwing gekregen, omdat zij het incident niet hebben gemeld.

"We betreuren dat dit binnen onze eenheid heeft kunnen plaatsvinden. Dit gedrag past niet bij onze kernwaarden en is onacceptabel", aldus Inge Godthelp-Teunissen, hoofd van de LX-eenheid. "Dit gedrag staat haaks op onze kernwaarden en is volstrekt onaanvaardbaar. Wij willen een integere organisatie zijn, waar we niet wegkijken en evenmin zwijgen bij ongepast gedrag."

