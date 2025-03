Politieagent beschoten tijdens inval woning Maastricht

Bij een inval in een woning in Maastricht is een politieagent beschoten. Hij raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn aangehouden.

De inval was op het Sint Servaasbolwerk in het centrum van de Limburgse stad. Wat de aanleiding was is niet bekendgemaakt. De actie "maakte deel uit van een lopend rechercheonderzoek", is alles wat de politie kwijt wil.

