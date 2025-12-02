Politie zoekt Nederlandse 'Libby' en 'Kleine Pagel' na dood meisje (11) in Antwerpen

De politie zoekt twee vermoedelijk Nederlandse mannen die mogelijk meer weten over de omstandigheden rond de dood van een 11-jarig meisje in België. Dat gebeurde op 9 januari 2023. Een woning aan de Nieuwdreef in Antwerpen werd toen onder vuur genomen. De kogels gingen door de garage, waar zich een keuken bevond waar het gezin aan het eten was. Het meisje kwam om, haar vader (58) en zussen van 13 en 18 jaar raakten lichtgewond.

De gezochte mannen zouden bekendstaan onder de bijnamen Libby en Kleine Pagel, meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Zij zouden niet de twee verdachten zijn die te zien zijn op camerabeelden van de bewuste dag die de politie eerder al deelde. In maart 2024 werden al twee Nederlanders opgepakt in het onderzoek naar de dood van het meisje.

'Er is een drugsoorlog gaande'

Bart De Wever, destijds burgemeester van Antwerpen, stelde kort na de dodelijke beschieting dat de familie bekend was bij de politie en dat er een verband was met de drugsmisdaad in de Belgische stad. "Er is een drugsoorlog gaande: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan", zei De Wever in tv-programma Terzake. "Dat zijn we al maanden aan het meemaken en wat ik al lang vreesde is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind."

Het meisje was een nichtje van de Belgische drugsbaas Othman E.B. De man, volgens politie en justitie een grote cocaïnesmokkelaar, werd afgelopen zomer door Dubai uitgeleverd aan België. Een andere oom van het slachtoffer, Younes E.B., werd meermaals veroordeeld voor drugshandel.