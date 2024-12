Politie zoekt getuigen van opmerkelijke beroving van pakketbezorger

De politie zoekt mensen die meer weten over een opmerkelijke beroving op donderdag, 19 december. Een pakketbezorger reed in zijn bus in Nieuwegein toen iemand in een Audi hem gebaarde dat hij hem moest volgen. Vervolgens werd de bezorger beroofd van z'n pakketten.

In de video bovenaan legt Hart van Nederland uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De pakketbezorger, in een witte bus, moest tussen 07.10 uur en 07:25 uur donderdag de Audi volgen vanaf de Laagravenseweg in Nieuwegein. Op de Heemsteedseweg in Houten stapte één persoon uit de Audi en zei dat hij van de politie was. De bezorger moest laten zien wat hij vervoerde. Toen de bezorger zijn achterdeuren openmaakte, kwam er een tweede persoon bij die hem direct bedreigde. Meerdere goederen werden weggenomen.

Beschrijving

De recherche wil graag mensen spreken die rond de genoemde tijdstippen op de Laagravenseweg in Nieuwegein reden en misschien iets hebben gezien van de bestelbus die de Audi moest volgen. De politie heeft een beschrijving van zowel de Audi als de bestelbus.

Omschrijving personenauto

Audi

Zwart

Laag sportmodel/sedan

Omschrijving bestelbus

Renault Trafic

Wit

Mensen die iets weten wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan online en anoniem door hier te klikken of gratis te bellen naar 0800-7000.