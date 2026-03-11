Politie lost waarschuwingsschoten na overval op Lidl met taser

Crime
Vandaag, 21:38
Bezoekers van de Lidl aan de Suze Groenewegstraat in Waalwijk kregen woensdagavond de schrik van hun leven. Een overvaller dreigde met een taser terwijl hij de supermarkt probeerde te overvallen. De man sloeg op de vlucht, maar werd later op de Thorbeckelaan ingerekend. De politie loste daarbij waarschuwingsschoten, meldt ze op X.
Het is niet duidelijk of de overvaller buit heeft gemaakt. Wel bevestigt de politie dat één persoon tijdens de overval lichtgewond raakte. Een ambulance was echter niet nodig.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.