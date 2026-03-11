Politie lost waarschuwingsschoten na overval op Lidl met taser

Bezoekers van de Lidl aan de Suze Groenewegstraat in Waalwijk kregen woensdagavond de schrik van hun leven. Een overvaller dreigde met een taser terwijl hij de supermarkt probeerde te overvallen. De man sloeg op de vlucht, maar werd later op de Thorbeckelaan ingerekend. De politie loste daarbij waarschuwingsschoten, meldt ze op X.

Het is niet duidelijk of de overvaller buit heeft gemaakt. Wel bevestigt de politie dat één persoon tijdens de overval lichtgewond raakte. Een ambulance was echter niet nodig.