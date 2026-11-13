Beelden tonen wilde achtervolging en schoten in Vlissingen

Beelden van een gewapende politieactie op een bouwplaats aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen gaan viraal op sociale media. Een Audi Q3 rijdt rondjes over het terrein en er wordt vervolgens zeker vijf keer geschoten, volgens een getuige. "Het leken wel wildwesttaferelen", zegt een medewerker uit de bouw.

De video's, gefilmd vanaf het bouwterrein van de nieuwbouw van Omroep Zeeland en vanuit het naastgelegen Delta Climate Center in Vlissingen, tonen hoe de donkergrijze auto over het bouwterrein rijdt en een arrestatieteam van de politie met wapens op de auto afloopt.

Uit het niets

De projectleider, die tijdens de politieactie op de bouwplaats aan het werk was, beschrijft hoe de auto uit het niets de bouwplaats op kwam rijden. "Hij heeft letterlijk een rondje om het gebouw gereden, gevolgd door drie politieauto's", vertelt hij. De agenten wisten het bouwterrein met een busje te blokkeren.

Daarna werd de situatie nog grimmiger toen agenten op de auto afliepen en er vervolgens schoten klonken. "Zeker vijf schoten heb ik gehoord", zegt de projectleider. De bestuurder koos vervolgens het hazenpad en reed met flinke vaart van de bouwplaats af.

Direct een grote zoekactie

In de video is te zien hoe de auto de steigers raakt en vervolgens door een afrasteringshek de Prins Hendrikweg op schiet en ervandoor gaat. De politie startte daarop direct een grote zoekactie in de wijde omgeving, waarbij onder meer in Oost-Souburg werd gezocht.

Later vrijdagmiddag werd de Audi aangetroffen in Oost-Souburg en door bergingsbedrijf Kuzee weggetakeld en afgevoerd. De bestuurder is vooralsnog niet aangehouden. De projectleider zei na de bizarre middag gekscherend: "Moet ik mijn personeel voortaan met kogelvrije vesten uitrusten?"

Veel politie-inzet

De confrontatie bij de Prins Hendrikweg lijkt onderdeel te zijn van een bredere politieactie. Vlissingen was vrijdag de hele dag het toneel van veel politie-inzet. Vrijdagochtend vond er een inval plaats bij sporthal Baskensburg, vlak bij Albert Heijn XL. Een man (45) uit Oost-Souburg werd aangehouden.

Hij zou in verband worden gebracht met wapenhandel. Na die arrestatie vonden er vrijdag in de loop van de dag diverse huiszoekingen plaats in Vlissingen en Souburg. Of de klopjacht op de bestuurder van de Audi direct samenhangt met de inval in de sporthal, is onduidelijk.

De politie kan vooralsnog alleen bevestigen dat er aan de Prins Hendrikweg waarschuwingsschoten zijn gelost. "De verdachten zijn gevlucht en de politie is op zoek naar hen. Het onderzoek is in volle gang."