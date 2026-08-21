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Politie schiet verdachte in been bij politiebureau in Sittard

Crime

Vandaag, 06:51

De politie heeft bij een incident aan het Stationsplein in Sittard op een verdachte geschoten. Die raakte daarbij gewond aan zijn been, zo laat de politie in een bericht op de website weten.

Rond 01.00 uur vond het incident plaats, nadat er een melding was binnengekomen over een verdachte situatie voor het politiebureau op het Stationsplein.

Verdachte naar het ziekenhuis gebracht

Volgens de politie ontstond vervolgens een situatie waarbij een agent heeft geschoten. De verdachte raakte daarbij gewond en is ter plekke behandeld, waarna hij is aangehouden en naar het ziekenhuis is gebracht. Het gaat om een 34-jarige man uit Nijmegen.

Omdat er is geschoten door de politie, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident.

Door ANP
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