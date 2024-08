Verdachte dodelijke aanrijding Tegelen opgepakt

De politie in Limburg heeft zondagavond het voertuig aangetroffen waar naar gezocht werd na een dodelijke aanrijding eerder op de avond in Tegelen. Er is een verdachte aangehouden. Bij de aanrijding kwam een fietser om het leven.

Eerder op de avond werd er na de dodelijke aanrijding een Burgernet-bericht uitgestuurd met informatie over een voertuig dat mogelijk betrokken was. Het gaat om een witte auto met een Pools kenteken. Om kwart voor tien maakte de politie bekend het voertuig te hebben gevonden, daarbij is ook een verdachte aangehouden.

Onderzoek

Het ongeluk vond rond 18.15 uur plaats op de Gasthuisstraat in het Limburgse dorp. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Over de identiteit van de fietser is nog niets bekend.