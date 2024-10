Politie pakt man met bebloed shirt op na dodelijk incident woning Amsterdam

De overleden persoon die maandagavond in een woning aan de Mataramstraat in Amsterdam-Oost werd gevonden, had diverse steekwonden, meldt de politie dinsdag. Een 32-jarige man is aangehouden als verdachte.

De politie trof hem aan in een trapportaal aan de Tidorestraat nadat een melding was binnengekomen van een man die rondliep met een bebloed shirt.

Het slachtoffer is een man, verdere details kan de politie nog niet geven omdat de familie nog niet is ingelicht. Het onderzoek naar de toedracht van het steekincident loopt nog.

ANP